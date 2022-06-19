BARISIC DEFTERİ KAPANDI

İTALYA VE İSKOÇYA'DAN İSTEYENLER VAR

FUTBOLCU NE DEMİŞTİ?

BARISIC'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin, sol bek pozisyonu için düşündüğü isimlerden biri olan Hırvat oyuncu Borna Barisic ile ilgili son durumu İngiliz basını yazdı.Ada basınında yer alan haberlere göre; Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Rangers'ın sol beki Barisic ile ilgilendi ancak; bu defter kapandı. Daily Record'un haberindeki detayda, Karadeniz ekibinin Eren Elmalı transferini gerçekleştirdiği de hatırlatıldı.Gio van Bronckhorst yönetiminde iyi bir form yakalayan futbolcuya Serie A'dan da talipliler var. 29 yaşındaki futbolcunun İskoçya'ya dönme ihtimalinin de yükseldiği belirtildi.Barisic milli takım kampında "Bana ve kulübüme gelen, teklif kabul edilebilir bir teklif olmalı" açıklamasını yapmıştı. Trabzonspor'un mali açıdan oyuncuyla anlaşamadığı biliniyor. Deneyimli sol bek, geçen sezon İskoç ekibinde çıktığı 43 maçta gol atamazken 3 asist kaydetti.Hırvatistan ekiplerinden NK Osijek altyapısından yetişen Borna Barisic, sırasıyla NK Osijek, Bijelo Brdo, Dinamo Zagreb, NK Lokomotiva ve Glasgow Rangers formalarını giydi.