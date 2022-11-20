Barış Yılmazer: 'Üç puan bize nasip oldu'

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Tuzlaspor Teknik Direktörü Barış Yılmazer, konuştu.



Yılmazer, üç puan aldıkları için mutlu olduklarını aktardı.



Bodrumspor'un 10 kişi kalana kadar oyuna biraz daha hakim olduğuna işaret eden Yılmazer, "O dakikadan sonra biraz motivasyon kaybı yaşadıklarını düşünüyorum. Kendi futbolcularımız adına da mücadeleyle ilgili yapılacak her şeyi yapıklarını düşünüyorum. Biz hafta içi de doğru analizler yaptık. Bodrumspor'un birçok maçını izledik. Artılarını ve eksilerini masaya koyduk. Takımım son saniyeye kadar vazgeçmedi. Karşılığını da üç puan olarak rabbim nasip etti." ifadesini kullandı.





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