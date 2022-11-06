Barış Yılmazer: 'Hak ettiğimiz yere geleceğiz'

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Denizlispor'a 4-3 yenilen Tuzlaspor Teknik Direktörü Barış Yılmazer, maçın ardından açıkalamalarda bulundu.



Yılmazer ise Denizlispor'un ligdeki konumuyla değerlendirilemeyeceğini belirterek, özel oyuncularının aksiyon bölgelerinde önlemler aldıklarını, maçın önemli bölümünün düşündükleri şekilde ilerlediğini belirtti.



Yılmazer, şöyle devam etti:



"Fakat biz Denizlispor'un direncini kıracak o golü, öne geçecek golü bulamadığımız için, sürekli geriye düştüğümüz için maalesef planladığımızın dışına çıktı maç. Biz Tuzlaspor'uz buradan kalkmasını biliriz. Daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağız ve bu takımı, bu amblemi hak ettiği yerlere çıkartacağız. Hem futbolcularıma hem de teknik ekibime bu konuda çok güveniyorum. Bu maç bitti artık. Bu maçın analizlerini yapacağız. Neleri eksik yaptık? Neleri yapmamız gerekiyor? Neleri daha iyi yapabiliriz? Bu soruların cevaplarını bulacağız ve dediğim gibi Tuzlaspor'u hak ettiği yerlere taşıyacağız."





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