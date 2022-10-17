Barış Yılmazer: 'Bu takım daha iyi yerlere gelecek'

Göztepe'yi mağlup eden Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Barış Yılmazer, 2-0'ın iyi bir skor olduğunu düşündüğünü söyledi.



Hafta içinde rakibin analizinde doğru tespitler yaptıklarını anlatan Yılmazer, "Bu noktada iyi çalışmalar yaptık. Sahanın içerisinde dönem dönem oyuna hakim olduğunuz dakikalar oldu. Fakat rakibin de belli bölümlerde oyunda üstünlükleri oldu. Yakaladığımız pozisyonları, doğru değerlendirdiğimizi düşünüyoruz. Bu takımın birlikte oynama yeteneğinin gelişmesiyle ilgili bir durumu var. Takımın oyuncularının çok yetenekli olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Bu takım ilerleyen haftalarda daha da iyi yerlere gelecektir." diye konuştu.





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