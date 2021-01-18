Barış Yardımcı Sivas'tan ayrıldı, yeni takımıyla imzaladı

Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, savunmanın sağında ve orta sahada oynayabilen Barış Yardımcı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 28 yaşındaki futbolcunun yanı sıra kulüp menajeri Seçkin Özdil katıldı.



Barış Yardımcı, Konyaspor'da 26 numaralı formayı giyecek.





Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un defans oyuncusu Barış Yardımcı'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Barış Yardımcı arasındaki 02.09.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Barış'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor, son olarak Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Barış Yardımcı'yı kadrosuna kattı.