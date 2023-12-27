Barış Telli: ''ODTÜ Spor Kulübü sponsor bulamadığı için kapanacak''

Fanatik Gazetesi ev sahipliğinde, Bitexen, Petrol Ofisi, Türkiye İş Bankası, Ülker, Vestel ve Qnet sponsorluğunda düzenlenen Fanatik Sports & Business Summit 2023 Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türk sporunu ileri taşıyan sporcular ve yöneticilerin katılımıyla bugün gerçekleşti.



ODTÜ Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın milli futbolcusu Barış Telli, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.



Bu tarz etkinliklerin olimpiyat evinde yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Barış Telli, "Olimpiyatlara gitmek hep hayalim olmuştur. Olimpik branşlar olmadığı için gidemedik. Bu yüzde atletizm yaptım. Atletizmde koşu protezimle birlikte Avrupa ikinciliğine kadar uzandık" diye konuştu.



"2017'DE BÜTÜNLEŞMEYİ, KUPA HEYECANINI HEP BİRLİKTE YAŞAMIŞ OLDUK"



Türkiye'nin ampute futbolunda söz sahibi olduğunu belirten Barış Telli, "2017 Avrupa Şampiyonası'ndan bahsedildiğinde hala tüylerim diken diken oluyor. O şampiyonada biz, sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Kupayı kaldıracağımızı biliyorduk ama sizlerle bir arada olup o atmosferi yaşattığınız için çok teşekkür ederiz. Çünkü ampute futbolu olarak bizler birçok dünya şampiyonasında yer alıp kupalar kazandık ama hiç bu kadar ilgiyi görememiştik. 2017'de o bütünleşmeyi, kupa heyecanını hep birlikte yaşamış olduk. O dönemdi, koltuk değnekleri üzerindeki vermiş olduğum fotoğraf karesi de yılın fotoğrafı seçilmişti" şeklinde konuştu.



"BÜYÜK TAKIMLARIN AMPUTE FUTBOL SÜPER LİGİ'NDE YER ALMASINI İSTİYORUM"



2017 yılından sonra vatandaşların kendilerini motive ederek desteklediklerini ifade eden Barış Telli, "Süper Lig'imiz devam ediyor. Ama belediyeler işin içinde olmadıklarında istenilen verimi alamıyoruz. Ben istiyorum ki bütün belediyeler, büyük takımlar; Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor'un bu işe el atıp Ampute Futbol Süper Ligi'nde yer almasını istiyorum. Biz birlikte olursak zaten başarılar geliyor. Başarılarımızı hep birlikte yaşamamız için desteğe ihtiyacımız var. Milli takım olarak destekler alıyoruz ama milli takımı oluşturanlar da kulüplerimiz" dedi.



"ODTÜ GİBİ BİR KULÜP KAPANACAK"



Barış Telli, kadın futbolunun Türkiye'de çok büyük ivme kazandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:



"Ampute futbolu, şampiyonalar olunca ivme kazanıyor, liglerimiz boş geçiyor. Kadın futboluna birçok sponsorluklarımız devam ediyor. Ben şu anda ODTÜ takımındayım. Sponsor bulamadığımız için ilk yarıyı bitirip, kapatmak durumunda kalıyoruz. ODTÜ gibi bir kulüp kapanacak. Bu sponsorlarımızın olmayışından dolayı. Birçok özel takımlar kapanmaya gidiyor, bu da bizi üzüyor. Ampute futbolu ülkemizde bitmesin."



"'HAYATLA BARIŞ' FİLMİ ŞUBAT AYINDA SİNEMALARDA OLACAK"



Barış Telli, hayat hikayesinin anlatıldığı "Hayatla Barış" filmi hakkında ise, "Şubat ayında sinemalarda olacak. Oyuncu kadrosu çok güçlü. Taner Ölmez beni yansıttı, çok mutluyum. Filmi heyecanla bekliyorum, umut hikayesi. Bu aslında insanların yapamam, edemem, başaramam diyerek evinde kaldığı yerden çıkarmak. Özellikle öğrencilerimize izletmek istiyoruz ki hayallerinden vazgeçmesinler. Benim bir ayağım yoktu ama futbolcu olma hayalim her zaman vardı" diye konuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU