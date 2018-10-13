Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'in ilk 8 haftasında genelde aynı hakemleri kullandı.Kurul, ligin yükünü Cüneyt Çakır'a yüklerken, Video Yardımcı Hakem Sistemi'ne ise en çok Barış Şimşek'i atadı.Türkiye'nin, uluslararası alandaki en başarılı hakemi olan Cüneyt Çakır, 8 haftada 7 karşılaşmada düdük çalarak, istatistiklerin üzerinde mücadele yönetti. Ali Palabıyık ve Fırat Aydınus'u 6'şar maçta sahaya süren MHK, Halis Özkahya, Ümit Öztürk ve Yaşar Kemal Uğurlu'yu ise 5'er maçta görevlendirdi.MHK tarafından Süper Lig'in 25 kişilik hakem kadrosunda yer almasına rağmen 1'er maçta görevlendirilen isimler ise Ali Şansalan, Koray Gençerler, Bahattin Şimşek, Turgay Kaan Numanoğlu ve Serkan Tokat oldu.Aktif olmasına ve bazı maçlarda 4'üncü hakem olarak yer almasına karşın Abdülkadir Bitigen ise şu ana kadar düdük çalmayan tek isim oldu. Yine 25 kişilik kadroda bulunan ancak sakatlıkları nedeniyle görev alamayan isimler ise Barış Şimşek ve Zorbay Küçük oldu. Hakem Barış Şimşek'in sakatlığı iyi yönde ilerlerken, Zorbay Küçük'ün devreyi kapattığı belirtildi.12 maçta VAR sisteminin başında görev alarak, sahadaki arkadaşlarına yardımcı olmaya çalışan Barış Şimşek, VAR'ın vazgeçilmezi oldu. Kurul, Şimşek'in ardından ise en çok Bülent Yıldırım, Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan'a görev verdi. Üç deneyimli isim 8'er kez VAR hakemliği yaptılar.Hakem atamalarında garanti ve bilindik isimleri kullanarak, dar bir kadro kullanma özelliğine sahip olduğu bilinen MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun, kalan mücadelelerde de aynı hakemlere görev vermesi bekleniyor.