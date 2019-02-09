Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon hayata geçen "VAR" uygulamasına yönelik flaş bir değişiklik kararı aldı. Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü'ne Barış Şimşek getirildi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Fenerbahçe derbisinin ardından "Her hafta Barış Şimşek, VAR'ın başında. Demek ki Barış Şimşek, VAR'ın profesörü" şeklinde tepki gösterdiği Barış Şimşek, Süper Lig'de VAR'ın en yetkili ismi oldu.Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Süper Lig hakemliğini bırakan Barış Şimşek, Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevlerine getirildi. Barış Şimşek, yeni görevlerine 11 Şubat Pazartesi günü başlayacak." denildi.Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü görevini Barış Şimşek'ten önce Murat Ilgaz yaptı. Kısa bir süre önce görevine son verilen Murat Ilgaz'ın yerine Barış Şimşek göreve getirildi.Bu arada Barış Şimşek, sezon başında hakemlere yönelik testlerden geçemedi. Koşamadığı için testlerde başarısız olan Barış Şimşek, Süper Lig maçlarında sık sık VAR Hakemi olarak görev yapıyordu.