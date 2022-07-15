Barış Şimşek'e sürpriz görev

TFF bünyesinden ayrılan eski hakem Barış Şimşek, Azerbaycan Futbol Federasyonu'nda sürpriz bir göreve atandı.
Hakemlik döneminde FIFA kokartına sahip olan Barış Şimşek'in, Azerbaycan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na atandığı duyuruldu.
46 yaşındaki Şimşek, Türkiye'de Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevini yapmıştı.
Hakemlik döneminde FIFA kokartına sahip olan Barış Şimşek'in, Azerbaycan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na atandığı duyuruldu.
46 yaşındaki Şimşek, Türkiye'de Merkez Hakem Kurulu VAR Koordinatörlüğü ve Hakem İşleri Müdürlüğü görevini yapmıştı.
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