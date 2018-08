Barış Özistek: "Espor pazarı 2018'de 1 milyar doları bulacak"

NETMARBLE VE TÜRKİYE'DEKİ KONUMU

3 İLDE WOLFCITY TURNUVALARI

2018'DE 1 MİLYAR DOLARLIK ÇILGINLIK

2018'DEKİ YENİ OYUNLARI



Netmarble EMEA CEO'su Barış Özistek, espor alanındaki yatırımları, oyunları, dünyada bu konu hakkında son gelişmeleri paylaştı.Sporx'e özel açıklamalarda bulunan Barış Özistek, "Son birkaç yılda espor Türkiye'de de büyük bir popülerlik kazandı ve hızla büyümeye devam ediyor. Dijital oyun dünyasında en çok oyuncuya sahip 10 ülkeden birisiyiz ve bu espor alanında güçlü olmamızı sağlıyor. Bugün Türkiye'de 20 binden fazla amatör espor takımı bulunmakta. 2015'te 600-650 milyon dolarlık büyüklüğe sahip olan espor pazarının 2017 yılında 700 milyon dolarlık büyüklüğü yakalamasının ardından 2018'de ise 1 milyar doları yakalayacağını düşünüyorum" dedi.2000 yılında Güney Kore'de kurulan Netmarble, en hızlı büyüyen mobil oyun şirketidir ve dünya genelinde en iyi mobil geliştirici ve yayıncılardan birisidir. Kore oyun pazarının liderlerinden biri ve küresel pazara girmeyi başaran 1 numaralı oyun şirketi olan Netmarble Games, 2017 yılında küresel mobil oyun şirketleri gelir sıralamasında 3'üncü sırada yer aldı.Biz de Netmarble'ın İstanbul merkezli ofisi Netmarble Turkey olarak; Paramanya, Wolfteam, MARVEL Future Fight ve Seven Knights gibi başarılı oyunları Türkiye'deki oyunculara sunuyoruz.Netmarble sürekli büyüyen ve gelirini sürekli artıran bir şirket. Elde ettiği gelirin yarısından fazlasını küresel pazarlardan sağlıyor ve küresel pazarlardaki performansını sürekli artırıyor. 2018'de de hem Güney Kore'deki hem küresel çaptaki lider konumumuzu korumayı planlıyoruz.Geçen yıl, Asya ve Japonya'nın ardından 54 Batı ülkesinde de piyasaya sürülen Lineage 2: Revolution oyunumuzun da verdiği ivmeyle Netmarble, elde ettiği en büyük yıllık geliri ile rekor kırdığı bir 2017 geçirdi. Netmarble'ın 2017 yılı geliri 2 milyar ABD Doları'nın üstüne çıktı.Daha önce "Jam City" ve "Kabam"la kurduğumuz ortaklık gibi, bu yılın Nisan ayında Koreli Big Hit Entertainment firmasının yüzde 25,71'lik hissesini satın alarak, dünya çapında oyun ve müzik pazarlarında etkili olan iki şirket arasındaki ticari sinerjiyi geliştirdik. Yıl içinde halka arz yoluyla elde edilen fonlara dayanarak, küresel pazarda daha fazla birleşme ve satın alma yapmayı planlıyoruz. Tabii ki mevcut oyunlarımızın güncellemeleri ve yeni oyunların lansmanları da 2018 ajandamızda var.Türkiye'de espor hızlı bir şekilde büyüyor. Hem izleyicilerin sayısı artıyor hem de espor takımlarının sayısı artıyor. Ayrıca espor takımlarına yatırım yapan girişimcilerin sayısında da bir artış gözleniyor. Aynı hızlı büyümeyi küresel olarak da görüyoruz. Özellikle Asya ülkelerinde ve Amerika'da espor katlanarak büyüyor ve herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Netmarble Türkiye olarak biz de Wolfteam oyunumuzla espor kategorisinde 2017 yılında 1 milyon dolar seviyesindeki yatırımımızla önemli bir projeyi hayata geçirdik. 9 ilde Wolfcity turnuvaları düzenledik. Bu yıl da turnuvalara devam ediyoruz. Amacımız hem izleyici sayısını hem de espor takımlarında rekabet edecek esporcuların sayısını artırmak.Espor'a olan yatırımları her geçen yıl büyüyen Wolfteam bu sene ASUS Türkiye ile anlaştı ve oyuncularına muhteşem bir turnuva sezonu sunuyor. ASUS Wolfteam Ligi için Türkiye'nin en iyi e-spor takımlarından 1907 Fenerbahçe, Galatasaray Esports, HWA Gaming, Galakticos, Team Turquality, Youth Crew, Dark Passage ve Ice Esports ile yoluna devam ediyor. Şampiyona, Aralık 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek büyük final ile sona erecek ve Türkiye Şampiyonu kupaya uzanacak. Wolfteam Türkiye Kupası 3 ayaktan oluşuyor. Her hafta pazar günleri ESL Go4wolfteam ve Wolfcity Şehir turnuvaları yıl boyunca heyecan dolu karşılaşmalara sahne olacak.Dünyada espor izleyici kitlesi özellikle son 5 yılda müthiş bir büyüme göstermiş durumda. Bu yıl sonunda dünyada 500 milyon espor izleyicisi olması bekleniyor. Bu hızlı büyüme ile bir çok spor dalını geride bırakıp dünyanın en çok seyredilen 5 spor dalından biri haline geldi. Bundan sonra da büyümenin aynı tempo ile süreceğini öngörebiliriz.2015'te 600-650 milyon dolarlık büyüklüğe sahip olan espor pazarının 2017 yılında 700 milyon dolarlık büyüklüğü yakalamasının ardından 2018'de ise 1 milyar doları yakalayacağını düşünüyorum.Son birkaç yılda espor Türkiye'de de büyük bir popülerlik kazandı ve hızla büyümeye devam ediyor. Dijital oyun dünyasında en çok oyuncuya sahip 10 ülkeden birisiyiz ve bu espor alanında güçlü olmamızı sağlıyor. Bugün Türkiye'de 20 binden fazla amatör espor takımı bulunmakta.Mayıs ayında, fantezi Orta Çağ dünyası atmosferinde geçen, gerçek zamanlı MMO Strateji oyunumuz Iron Throne çıktı. Bu oyun, mobil cihazlarda daha önce hiç görülmemiş bir deneyim sunuyor ve temel MMO strateji oyunu dinamiklerini, derin RPG öğeleri ve sınıfındaki en iyi 3D görseller ile bir araya getiriyor.2018'in üçüncü çeyreğinde ise Phantomgate adlı yeni bir macera RPG oyununu çıkarmayı planlıyoruz. Phantomgate, Kuzey mitolojisinden esinlenilmiş bir dünyada yer alan etkileyici bir hik,ye ile sıra tabanlı RPG, side-strolling ve bulmacalarla dolu bir maceranın birleşimi. Oyuncuları, 300'den fazla karakterin yer aldığı, heyecan verici ve sürükleyici bir oyunun beklediğini söyleyebilirim.