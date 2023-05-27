Barış Özbek teknik direktör oluyor

Uzun bir süre Galatasaray forması giyen eski futbolcu Barış Özbek teknik direktörlüğe hazırlanıyor. A Lisans kursunu tamamlayan genç teknik adam Almanya ve TFF 1. Lig ekipleriyle görüşme halinde.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Barış Özbek teknik direktör oluyor
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27 Mayıs 2023 12:07
2007 yılında Galatasaray'a transfer olan ve ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Barış Özbek 2020 yılında Karagümrük formasıyla futbola veda etmişti. Bir dönem Almanya'da alt liglerde forma giyen Özbek bir taraftan A Lisans kursunu tamamladı ve teknik adamlığa adım attı.

MİLLİ TAKIMA GELECEKTİ 

Bir dönem TFF tarafından alt yaş gruplarında milli takımda çalışılacağı konuşulan Barış Özbek yeni sezonda teknik adamlığa başlıyor. Fanatik'in haberine göre; genç teknik adam TFF 1. Lig ve Almanya'dan bazı kulüplerle görüşme halinde.

Barış Özbek Türkiye'de Galatasaray sonrası Trabzonspor, Kayserispor ve Fatih Karagümrük formaları giymişti. Özbek ayrıca Almanya'da Rot-Weiss Essen, Union Berlin ve MSV Duisburg formaları giydi.

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