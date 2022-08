Barış Murat Yağcı kaç yaşında aslen nereli, Barış Murat Yağcı boyu kilosu (10 Ağustos Çarşamba)

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

2022 Survivor All Star yarışmacısı Barış Murat Yağcı performansı, açıklamaları ve Survivor adasındaki yaşamıyla en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Barış Murat Yağcı'nın nereli olduğu, Barış Murat Yağcı mesleği ve doğum yeri, Barış Murat Yağcı özgeçmiş olarak TV ekranlarında yayınlandıkça sorgulanıyor.Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'in rekortmen yarışma programı Survivor 2022 All Star olarak bilinen yarışmada parkurlar, atlamalı ve atmalı bölümler olmak üzere heyecan dorukta olacak.Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Barış Murat Yağcı'nın boyu 199 cm ve kilosu 88'dir. Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı.Daha önceki senelerde Survivor yarışmalarında yarışmış ve adından söz ettirmiş 26 kişi 2022 All Star Survivor'da yarışma hakkı kazandı. İki gruba ayrılan Survivor 2022 All Star yarışmacıları şöyle:Adem KılıçcıAycan YanaçBarış Murat YağcıBatuhan KaracakayaBirsen BekgözÇağan Atakan ArslanElif GörenFurkan KızılayMert ÖcalMerve AydınNagihan KaradereSema AydemirSercan YıldırımAnıl Berk BakiArdahan UzkanbaşBerkan KarabulutBerna KekliklerEvrim KeklikGizem KerimoğluGökhan KeserHikmet TuğsuzNisa BölükbaşıOgeday GirişkenSeda OcakSude BurcuYasin ObuzSurvivor yarışması TV8 isimli televizyon kanalında yayınlanan ve en az aylarca süren bir reality show programıdır. Yarışmacılar kısıtlı imkanlarla bir adaya götürülürler ve çeşitli oyunlar oynatılarak, temel insani şartlarını sağlayarak finale kadar kalmaya çalışır.Büyük finalde büyük ödülün sahibi rakiplerini SMS oylamalarıyla eleyen 1 kişi olur.