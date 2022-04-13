"Barış" maçında Fenerbahçe'nin konuğu Shakhtar

Fenerbahçe, Ukrayna'daki savaşa farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan "Shakhtar Donetsk Global Tour" etkinliği kapsamında Shakhtar Donetsk'i konuk edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
'Barış' maçında Fenerbahçe'nin konuğu Shakhtar
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Nisan 2022 15:44
Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında dostluk maçı oynanacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Barış için futbol" temasıyla 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak.

Tribünde olmak ve tribünde olmasa bile bilet alarak destek olmak isteyen futbolseverler için biletler, yarın saat 16.00'da www.passo.com.tr üzerinden satışa sunulacak.

Kombine kartın geçerli olmayacağı özel maçta Passolig zorunluluğu aranmayacak.

Bilet fiyatları ise şöyle:

Hatıra bilet (bağış): 50 lira

Kale arkası: 50 lira

Üst tribünler: 100 lira

Alt tribünler: 200 lira

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.