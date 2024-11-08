Barış Kanbak: 'İç sahada kötüyüz ve kaybediyoruz'

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Bellona Kayserispor'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Barış Kanbak, iç sahadaki kötü sonuçlara devam ettiklerini söyledi.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kanbak, maçı ilk yarıdaki oyunlarıyla kaybettiklerini belirtti.İlk yarıda hem toplu hem topsuz oyunda istedikleri performansı gösteremediklerini aktaran Kanbak,diye konuştu.Sonuçlarda olumlu ya da olumsuz anlamda kendilerinin belirleyici olduğunu anlatan Kanbak, şunları kaydetti: