Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın tecrübeli oyuncu kurucusu Barış Ermiş parkelerden 3 hafta uzak kalacak.



Mavi-yeşilli takımın, 7Days Eurocup'ta 23 Ekim tarihinde Limoges CSP ile oynadığı maç öncesi Fransa'da yapılan son idmanda sağ arka adalesinden bir sakatlık yaşayan Barış Ermiş, uygulanan tedavi sonrası takımla çalışmalara başlamıştı. Ancak Milli oyuncu, 6 Kasım tarihinde Mustafa V. Koç Tesisleri'nde yapılan antrenmanda aynı bölgeden bir sakatlık daha yaşarken, çekilen MR'ı sonucu Barış Ermiş'e 2'nci derece kas gerilmesi tanısı konduğu ve bunun sonucunda yaklaşık 3 hafta parkelerden uzak kalacağı bildirildi.



TOFAŞ Spor Kulübü de Barış Ermiş'e geçmiş olsun dileklerini iletti.