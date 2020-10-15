Barış Başdaş: 'Kalbim Galatasaray için atıyor'

Karagümrük'ten Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover'e transfer olan Barış Başdaş, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu.



Galatasaray taraftarı olduğunu ve idolünün de Hagi olduğunu kaydeden Barış, "Çocukluktan beri kalbim Galatasaray için atıyor. Ama profesyonel bir oyuncuyum ve şu anda Hannover'deyim, kalbim Hannover için atıyor. Çocukluk kahramanlarım ailem diyebilirim. Futbolda ise, Gheorghe Hagi. Galatasaray'da oynadığı ve UEFA Kupası'nı kazandığı dönemde yaptıkları nedeniyle o benim kahramanım." dedi.



"BUNDESLIGA 2, EN İYİ 2. LİG"



Aachen altyapısında yetiştikten sonra Kasımpaşa için 2009'da Almanya'dan ayrılan 30 yaşındaki oyuncu, 12 yıl sonra tekrar Almanya'da oynamak biraz farklı hissettirdi. Futbol, Almanya'da çok disiplinli oynanıyor ve bence Bundesliga 2, dünyanın en iyi 2. ligi. Tekrar Almanya'da olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.



Ülkemizde Kasımpaşa, Göztepe, Adana Demirspor, Karabükspor, Alanyaspor, Gençlerbirliği formaları giyen Barış Başdaş, son olarak Karagümrük'te oynamıştı.



