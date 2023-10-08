Galatasaray forması altında özellikle sonradan girdiği maçlarda yorulan savunmalara karşı etkili bir performans ortaya koyan Barış Alper Yılmaz, dün akşam ise kadrodaki rotasyon nedeniyle Tete'nin yerine ilk 11'de forma giydi.
HÜCUMDA VERİMLİ OLAMADI
23 yaşındaki oyuncu, sahadaki elinden gelen mücadeleyi verirken, hücumda ise pek verimli olamadı. Genç kanat oyuncusu, bu performansın ardından ikinci yarının başında kenara geldi.
HÜCUMDA VERİMLİ OLAMADI
23 yaşındaki oyuncu, sahadaki elinden gelen mücadeleyi verirken, hücumda ise pek verimli olamadı. Genç kanat oyuncusu, bu performansın ardından ikinci yarının başında kenara geldi.