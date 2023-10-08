Barış Alper Yılmaz ile 45 dakika

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Antalyaspor maçında ilk 45 dakika sahada elinden gelen mücadeleyi verirken, hücumda ise pek verimli olamadı. Genç kanat oyuncusu, ikinci yarının başında kenara geldi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Barış Alper Yılmaz ile 45 dakika
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2023 10:29
Galatasaray forması altında özellikle sonradan girdiği maçlarda yorulan savunmalara karşı etkili bir performans ortaya koyan Barış Alper Yılmaz, dün akşam ise kadrodaki rotasyon nedeniyle Tete'nin yerine ilk 11'de forma giydi.



HÜCUMDA VERİMLİ OLAMADI

23 yaşındaki oyuncu, sahadaki elinden gelen mücadeleyi verirken, hücumda ise pek verimli olamadı. Genç kanat oyuncusu, bu performansın ardından ikinci yarının başında kenara geldi. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery