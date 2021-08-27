Barış Alper Yılmaz: 'En iyisini yapacağım'

Galatasaray'ın bu sezonki yeni transferlerinden Barış Alper Yılmaz, Randers maçı sonrasında kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Forması için elinden geleceğini taraftarlara duyuran Yılmaz'ın büyük beğeni alan açıklamaları şu şekilde:



"Avrupa Ligi'nde gruplara kaldığımız için çok mutluyum. Aldığım her sürede elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ayrıca tüm takım arkadaşlarımı gösterdikleri reaksiyondan dolayı tebrik ediyorum. Lig'de ve Avrupa'da hedefe doğru emin adımlarla devam edeceğiz."



