Barış Alper Yılmaz: "Ekstra çalışıyorum"

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Başakşehir maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz: 'Ekstra çalışıyorum'
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10 Şubat 2024 21:47
Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Başakşehir karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Barış Alper Yılmaz, "Öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. Çok iyi bir mücadele gösterdik ve maçı kazandık. Taraftarımız maçın başından itibaren bizi çok iyi destekledi. Onlara teşekkür ediyorum. Tek tek bakıyoruz maçlara. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum, bugün çok iyi bir mücadele ettik." dedi.

Performansı için konuşan Barış Alper Yılmaz, "Çok çalışıyorum, antrenmanlarda bolca ekstra yapıyorum. Kendi özel ekibim var. Kendimi geliştirmeyi seviyorum, daha çok geliştirmek istiyorum" diye konuştu.

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