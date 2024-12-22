Barış Alper Yılmaz'dan rekor!

Galatasaray'da Kayserispor ağlarını havalandıran Barış Alper Yılmaz, ligde kariyer rekorunu kırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz'dan rekor!
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22 Aralık 2024 16:58
Son güncelleme 22 Aralık 2024 17:50
Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile karşılaştı.

Sarı kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz, Kayserispor ağlarını da boş geçmedi.

Bu sezon ligde 8. golünü atan Barış, kariyerinde en çok gol attığı sezonu yalıyor.

Geçen sezon ligde 6 gol kaydeden milli oyuncu, bu sayıyı 17. haftadan geride bıraktı. Barış Alper Yılmaz bu sezon ayrıca 1 de asist yaptı.

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