Barış Alper Yılmaz'dan rekor!

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile karşılaştı.
Sarı kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz, Kayserispor ağlarını da boş geçmedi.
Bu sezon ligde 8. golünü atan Barış, kariyerinde en çok gol attığı sezonu yalıyor.
Geçen sezon ligde 6 gol kaydeden milli oyuncu, bu sayıyı 17. haftadan geride bıraktı. Barış Alper Yılmaz bu sezon ayrıca 1 de asist yaptı.
Sarı kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz, Kayserispor ağlarını da boş geçmedi.
Bu sezon ligde 8. golünü atan Barış, kariyerinde en çok gol attığı sezonu yalıyor.
Geçen sezon ligde 6 gol kaydeden milli oyuncu, bu sayıyı 17. haftadan geride bıraktı. Barış Alper Yılmaz bu sezon ayrıca 1 de asist yaptı.