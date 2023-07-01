Barış Alper Yılmaz'dan Okan Buruk'a mesaj

Geçirdiği trafik kazasından yara almadan kurtulan Galatasaray futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz'dan Okan Buruk'a mesaj
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01 Temmuz 2023 13:32
Memleketi Rize'ye giderken Giresun'da geçirdiği trafik kazası nedeniyle korkutan, ancak kazadan herhangi bir yara almadan kurtulan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, her gün teknik ekiple görüşme gerçekleştiriyor.

TEKLİFLERİ UMURSAMIYOR

Okan Buruk'la yaptığı son konuşmada, "Çok iyi durumdayım, takıma katılacağım günü iple çekiyorum" diyen genç oyuncu, adının transferde birçok Avrupa kulübüyle anılmasını ise önemsemiyor. Milli yıldız, bu sezon Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında başarılı olmak istediğini ifade ediyor.

Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 25 lig maçında 4 gol 2 asist kaydetti.



 
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