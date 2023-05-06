Barış Alper Yılmaz'dan mutlusu yok

Galatasaray'la kontratını 2026-2027 sezonuna kadar uzatan Barış Alper Yılmaz, Sarı-Kırmızılı formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Barış Alper Yılmaz'dan mutlusu yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2023 10:27
Baris Alper Yilmaz
Baris Alper Yilmaz
Galatasaray
Galatasaray'la sözleşmesini 2026-2027 sezonuna kadar uzatan Barış Alper Yılmaz, Sarı-Kırmızılı formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Her gün kendisini daha da geliştirebilmek adına ekstra çalışmalar yaptığını belirten 22 yaşındaki kanat oyuncusu, şu an tamamen şampiyonluğa konsantre olduğunu dile getirdi.

Yönetime ve teknik ekibe teşekkür eden Barış, hem Galatasaray'da hem de A Milli Takım'da kalıcı olmayı hedeflediğini açıkladı. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery