Galatasaray'la sözleşmesini 2026-2027 sezonuna kadar uzatan Barış Alper Yılmaz, Sarı-Kırmızılı formayı giymekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.Her gün kendisini daha da geliştirebilmek adına ekstra çalışmalar yaptığını belirten 22 yaşındaki kanat oyuncusu, şu an tamamen şampiyonluğa konsantre olduğunu dile getirdi.Yönetime ve teknik ekibe teşekkür eden Barış, hem Galatasaray'da hem de A Milli Takım'da kalıcı olmayı hedeflediğini açıkladı.