Barış Alper Yılmaz'dan çok anlamlı hareket!

Kırklareli'nde özel gereksinimli Elif Nur'un Barış Alper Yılmaz imzalı forma hayali gerçekleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barış Alper Yılmaz'dan çok anlamlı hareket!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2024 13:19
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Kırklareli'nde yaşayan özel gereksinimli Elif Nur Gezer'e imzalı formasını gönderdi.

Galatasaray taraftarı olan Gezer, en sevdiği futbolculardan Yılmaz ile iletişim kuramayanınca, ailesinin de yardımıyla Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret ederek yardım istedi.

Bulut ile ziyarette sohbet eden Gezer, Galatasaraylı olduğunu ve sporculardan en çok Barış Alper Yılmaz'ı sevdiğini iletti.

Başkan Bulut'tan Yılmaz'ın imzalı formasını isteyen Gezer, ziyaretinin ardından evine döndü.

Genç kızın hayalini gerçekleştirmek için Barış Alper Yılmaz ile irtibata geçen Bulut, Galatasaraylı futbolcunun, imzalı formasını özel gereksinimli kıza göndermesini sağladı.

Bulut, süreci anlatan videoyu da sosyal medya hesabından paylaştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery