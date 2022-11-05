Barış Alper Yılmaz: "Daha iyi olabilirdi"

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz: 'Daha iyi olabilirdi'
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05 Kasım 2022 22:56
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik derbi galibiyetini değerlendirdi.

Barış Alper Yılmaz, "Uzun zaman oldu sahaya çıkmayalı. Böyle bir maçta beni sahaya sürdüğü için Okan Hoca'ya teşekkürler. Çok farklı bir gece oldu benim için. Takımı desteklemeye ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Skora ufak bir etkim oldu. Çok mutluyum." dedi.

Genç oyuncu sözlerine, "Antrenmanlarda zaten hep çalışıyoruz. Maça da çok iyi hazırlandık. Bu maçın daha iyi olmasını bekliyorduk. Güzel bir asist yaptım diyebilirim." diye açıklamalarını tamamladı.

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