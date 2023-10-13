Barış Alper Yılmaz: "Burada tarih yazdık"

Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden Milli Takımımızda Barış Alper Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz: 'Burada tarih yazdık'
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12 Ekim 2023 23:59
Son güncelleme 13 Ekim 2023 01:35
Hırvatistan'ı 1-0 mağlup eden Milli Takımımızda Barış Alper Yılmaz, maçın ardından açıklama yaptı.

Barış Alper yaptığı açıklamada, "Bugün burada tarih yazdık. Yeni hocamızla çok iyi başlangıç yaptık. Milletimize armağan olsun. Herkesi kutluyorum çok iyi mücadele ettik. Onlarla birlikte kutlayacağız." dedi.

Barış Alper, "Enerji çok güzel bir şey. Hocanın çok güzel bir enerjisi var. Golü hep birlikte kutlayalım dedim Bu yüzden hocaya doğru koştum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, "Kısa sürede taktikler verdi bize. Elimizden geleni yaptık. Önemli olan yenmekti. Tarihe geçtiğimiz için mutluyuz." şeklinde konuştu.

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