Barış Alper Yılmaz: 'Bilmiyorum, skor eşitlendi'

Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper Yılmaz, 2-2 sona eren Kasımpaşa mücadelesi sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Barış Alper, "Gerçekten çok üzüldük. Böyle iyi oynayıp sonucu yakalıyorsunuz ama sonra ne olduğunu bilmiyorum ve skor eşitleniyor. hatalardan ders çıkaracağız, arada çalışacağız. 2-0'dan 2-2 bize yakışmadı." ifadelerini kullandı.



Genç oyuncu, "Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Fatih Hoca'nın istediklerini yapmaya çalışıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



