Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan yakın takip

Lazio'nun peşine düştüğü Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ı Ajax ve PSV de yakından izliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz'a Avrupa'dan yakın takip
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08 Temmuz 2023 11:59
Galatasaray'da geçen sezonun parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz dikkat çekmeye devam ediyor.

Lazio'nun 10 milyon euro'luk teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı genç oyuncuyu Ajax ve PSV'nin de yakından takip ettiği öğrenildi.

İki takımın 23 yaşındaki kanat için önümüzdeki günlerde teklif yapabileceği bildirildi. Sarı-kırmızılılar ise Barış Alper'i bu sezon kadroda tutmayı düşünüyor.

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