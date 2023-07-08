Galatasaray'da geçen sezonun parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz dikkat çekmeye devam ediyor.
Lazio'nun 10 milyon euro'luk teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı genç oyuncuyu Ajax ve PSV'nin de yakından takip ettiği öğrenildi.
İki takımın 23 yaşındaki kanat için önümüzdeki günlerde teklif yapabileceği bildirildi. Sarı-kırmızılılar ise Barış Alper'i bu sezon kadroda tutmayı düşünüyor.
Lazio'nun 10 milyon euro'luk teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı genç oyuncuyu Ajax ve PSV'nin de yakından takip ettiği öğrenildi.
İki takımın 23 yaşındaki kanat için önümüzdeki günlerde teklif yapabileceği bildirildi. Sarı-kırmızılılar ise Barış Alper'i bu sezon kadroda tutmayı düşünüyor.