Barış Alper ve Sanchez kalıyor!

Galatasaray'ın iki önemli yıldızı Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez, takımda kalıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Barış Alper ve Sanchez kalıyor!
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13 Ağustos 2024 08:03
EURO 2024'te A Milli Takımımızın formasıyla harika bir performans gösteren Barış Alper Yılmaz ile Kolombiya ile Copa America'da müthiş bir futbol ortaya koyan Davinson Sanchez, birçok kulübün radarındaydı.

Barış'ı, İngiltere Premier Ligi'nde West Ham United'ın, Sanchez'i de İtalya Ligi Serie A'dan Napoli'nin ciddi şekilde istediği konuşuluyordu.

KSEİN OLARAK KALACAKLAR

Barış ile Sanchez için 35-40 milyon Euro arası bonservis bedelleri yazılıyordu. Ancak bu sezon da büyük hedefleri olan Aslan'da iki yıldızın, kesin olarak takımda kalacakları öğrenildi. 

 
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