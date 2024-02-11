Barış Alper, Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi!

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Barış Alper, Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi!
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11 Şubat 2024 16:18
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı ve Dünya Fair Play Konseyi Başkan Yardımcısı Erdoğan Arıpınar, Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray-RAMS Başakşehir maçında korner kararı veren hakem Cihan Aydın'ı topun kendisinden çıktığı yönünde uyaran Barış Alper Yılmaz'ı, 2024 Türkiye Fair Play Ödülü'ne aday gösterdiklerini açıkladı.

Erdoğan Arıpınar, örnek davranışından dolayı sarı-kırmızılı futbolcuyu kutladı. 

 
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