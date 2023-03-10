Barış Alper, Okan Buruk'un kafasını karıştırdı!

Galatasaray'da son idmanın sürpriz ismi Barış Alper Yılmaz oldu.



Okan Buruk'un bir süredir 9 numarada denediği genç kanat oyuncusu, antrenmanda attığı gollerle kafa karıştırdı.



İleri uçta Icardi'yi oynatmaya hazırlanan Buruk, Barış'ı ikinci yarıda skorun gidişatına göre mutlaka kullanmak istiyor.



Genç futbolcunun idmanlardan sonra özel olarak çalıştığı ve formayı sonuna kadar zorlamaya karar verdiği belirtiliyor.





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