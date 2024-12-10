Barış Alper: "Hangisine dayanacağım"

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sözleri ortaya çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Barış Alper: 'Hangisine dayanacağım'
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10 Aralık 2024 09:56
Sivasspor'un forveti Rey Manaj'ın uzatma dakikalarında Barış Alper'in bileğine sakatlamak istercesine bastığı an ve hakemin pozisyonu VAR'da izlemesine rağmen vermediği kırmızı kart Türkiye'nin gündemine oturdu.

Galatasaray'da pazartesi MR'a giren oyuncuların sonuçları açıklandı. Barış'ın sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildi. Milli futbolcunun, 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Maç sırasında sakatlanan bir diğer yıldız Victor Osimhen'in de sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi. Her iki oyuncunun da tedavisine başlanırken; Barış'ın 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı, Osimhen'in de Malmö ve Trabzon maçlarını büyük ihtimalle kaçıracağı belirlendi.

"HANGİSİNE DAYANACAĞIM?"

Rey Manaj'ın müdahalesi sonrası kenara sedyeyle alınan ve soyunma odasında gözyaşlarını tutamayan Barış ciddi şekilde yaralanırken, takım arkadaşlarına "Darbeyi aldığımda ne olduğunu anlayamadım. Dizimi görünce çok korktum. Düzeltmeye çalıştım. Bileğimin acısına mı dizimin ağrısına mı dayanacağımı bilemedim" sözleriyle dert yandığı öğrenildi.

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