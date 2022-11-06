Barış Alper görevini yaptı, alkışlarla çıktı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Beşiktaş'a karşı sürprizi Barış Alper Yılmaz oldu.



22 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon ilk kez 11'de yer alırken Icardi'nin sarı-kırmızılı takımı 1-0 öne geçirdiği golün asistini yaptı. Ayrıca ikincisinde asisten önceki pası verdi.



64. dakikada yerini taraftarın alkışlarıyla Kerem Aktürkoğlu'na bırakan Barış Alper; 13 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. 2 kez top kaparken 1 defa da rakibin atak olabilecek pozisyonunu uzaklaştırdı.



"SKORA KATKI SAĞLADIM MUTLUYUM"



Barış Alper Yılmaz, derbiden forma verdiği için teknik direktör Okan Buruk'a teşekkür etti. Kendisi adına farklı bir gece olduğunu ifade eden 22 yaşındaki futbolcu, "Olabildiğince gelişmeye çalışıyorum. Skora ufak bir etki yaptım, mutluyum. Antrenmanlarda daima çalışılıyorum. İyi hazırlandık ve karşılığını aldık" diye konuştu.



"HEPİMİZ İÇİN KAZANDIK"



Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sergio Oliveira, derbinin kendileri için harika geçtiğini söyledi. Portekizli futbolcu, "Taraftarımız ve kulüpteki çalışma arkadaşlarımız galibiyeti hak ediyordu. Hepimiz için kazandık. Ancak bu sadece bir 3 puan ve şimdiden sonraki maçı düşünüyoruz. Önemli olan skor değil, kazanmak. Fırsatları kaçırabiliriz ama biz sonuna kadar savaşacağız" diye konuştu.





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