Barış Alper'den alkışlanacak hareket

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, bir pozisyonda takımının korner kazandığı anda hakemi uyararak lehlerine verilen kararının değiştirilmesini sağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Barış Alper'den alkışlanacak hareket
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10 Şubat 2024 22:47
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, hakemi uyararak lehlerine verilen kararının değiştirilmesini sağladı.

Müsabakanın 49. dakikasında sarı-kırmızılı takım, Barış Alper'in içinde olduğu pozisyonda korner kazandı.

Hakem Cihan Aydın'ı uyaran genç futbolcu, topun kendisinden çıktığını söyledi.

Hakem Aydın, bunun üzerine Başakşehir'in autla oyuna başlamasına hükmetti.

 

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