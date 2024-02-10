Barış Alper'den alkışlanacak hareket

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, hakemi uyararak lehlerine verilen kararının değiştirilmesini sağladı.
Müsabakanın 49. dakikasında sarı-kırmızılı takım, Barış Alper'in içinde olduğu pozisyonda korner kazandı.
Hakem Cihan Aydın'ı uyaran genç futbolcu, topun kendisinden çıktığını söyledi.
Hakem Aydın, bunun üzerine Başakşehir'in autla oyuna başlamasına hükmetti.
Müsabakanın 49. dakikasında sarı-kırmızılı takım, Barış Alper'in içinde olduğu pozisyonda korner kazandı.
Hakem Cihan Aydın'ı uyaran genç futbolcu, topun kendisinden çıktığını söyledi.
Hakem Aydın, bunun üzerine Başakşehir'in autla oyuna başlamasına hükmetti.