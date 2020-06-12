Barış Alıcı ve Berke Özer'den Altınordulu gençlere nasihat

Koronavirüs sürecinde uzaktan eğitime geçen Altınordu Futbol Akademisi, eskiden Altınordu'da forma giyen Fenerbahçeli Berke Özer ve Barış Alıcı'yı konuk etti.



İki eski Altınordulu oyuncu, "Yetenekleriniz sizi bir noktaya getirecek ancak orada kalabilmek için karakterli olmaya ihtiyacınız var. Cengiz'i Roma'da, Çağlar'ı Leicester'de tutan şey, karakter yapılarıdır. Paraya değil, futbola odaklanın" dediler..



