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Barış Alıcı şov yaptı, Malatya turladı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor, deplasmanda Bodrumspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Kaynak: Sporx.com
Barış Alıcı şov yaptı, Malatya turladı!
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23 Ocak 2019 15:53
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor, Barış Alıcı ve Ömer Şişmanoğlu'nun golleriyle ilk maçında 3-2 galibiyetle ayrıldığı turun 2. maçını 2-1 kazanarak çayrek finale yükselmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken, Bodrumspor'da Göksu Türkdoğan, durumu 1-0'a getiren golü kaydetti.

79. Dakikada Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe'den transferi Barış Alıcı, attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

87. dakikada Ömer Şişmanoğlu, ilk golü ağlara gönderen Barış'ın asistiyle Yeni Malatyaspor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Öte yandan 90+2. dakikada Bodrumspor'da Hüseyin Kala, penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

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