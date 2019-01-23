Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor, Barış Alıcı ve Ömer Şişmanoğlu'nun golleriyle ilk maçında 3-2 galibiyetle ayrıldığı turun 2. maçını 2-1 kazanarak çayrek finale yükselmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken, Bodrumspor'da Göksu Türkdoğan, durumu 1-0'a getiren golü kaydetti.
79. Dakikada Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe'den transferi Barış Alıcı, attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.
87. dakikada Ömer Şişmanoğlu, ilk golü ağlara gönderen Barış'ın asistiyle Yeni Malatyaspor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Öte yandan 90+2. dakikada Bodrumspor'da Hüseyin Kala, penaltı vuruşunu değerlendiremedi.
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Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken, Bodrumspor'da Göksu Türkdoğan, durumu 1-0'a getiren golü kaydetti.
79. Dakikada Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe'den transferi Barış Alıcı, attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.
87. dakikada Ömer Şişmanoğlu, ilk golü ağlara gönderen Barış'ın asistiyle Yeni Malatyaspor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.
Öte yandan 90+2. dakikada Bodrumspor'da Hüseyin Kala, penaltı vuruşunu değerlendiremedi.
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