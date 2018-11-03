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Barış Alıcı, kendini siper etti!

Fenerbahçe'nin genç futbolcu Barış Alıcı, Jailson ile Galatasaraylı futbolcular arasında çıkan kavgada kendini siper ettiği görüldü.

Barış Alıcı, kendini siper etti!
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03 Kasım 2018 01:14
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanılan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine maç sonu çıkan kavga damga vurdu. Belhanda ve Soldado arasında başlayan fiziki müdahaleler, Jailson ve Galatasaraylı futbolcuların arasında devam etti.



Sarı-kırmızılı futbolcular, toplu halde Jailson'u kovalarken, Barış Alıcı'nın kendisini takım arkadaşının önüne koyması dikkat çekti.



Koşturmanın devamında Galatasaraylı Rodrigues'in Barış'ı ittiği görüldü.



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