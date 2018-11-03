Barış Alıcı, kendini siper etti!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanılan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine maç sonu çıkan kavga damga vurdu. Belhanda ve Soldado arasında başlayan fiziki müdahaleler, Jailson ve Galatasaraylı futbolcuların arasında devam etti.
Sarı-kırmızılı futbolcular, toplu halde Jailson'u kovalarken, Barış Alıcı'nın kendisini takım arkadaşının önüne koyması dikkat çekti.
Koşturmanın devamında Galatasaraylı Rodrigues'in Barış'ı ittiği görüldü.
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Sarı-kırmızılı futbolcular, toplu halde Jailson'u kovalarken, Barış Alıcı'nın kendisini takım arkadaşının önüne koyması dikkat çekti.
Koşturmanın devamında Galatasaraylı Rodrigues'in Barış'ı ittiği görüldü.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın