Barış Alıcı: ''Büyük Fenerbahçe taraftarı için heyecanlanıyorum''

'nin Altınordu'dan kadrosuna kattığı, Fulham ile oynanan hazırlık maçının ardından konuştu.Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarı önünde oynamak istediğini belirten Barış, ''Yaklaşık 5-6 gündür takımla beraberim. Takımdaki herkes bana sahip çıktı. Antrenmanlar çok neşeli geçiyor. Bugün farklı bir skorla kazanmayı bildik. Bizim için iyi bir test oldu. Ligin başında da iyi bir netice almayı düşünüyorum. Kadıköy'de büyük Fenerbahçe taraftarı önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Kanımın son damlasına kadar savaşacağım. Umarım kimsenin yüzünü kara çıkartmam.'' şeklinde konuştu.Fenerbahçe'ye transfer sürecini değerlendiren genç futbolcu, ''Geçen sezon Altınordu'da iyi bir sezon geçirdim. Kulağıma gelen duyumlar oluyordu ama büyük Fenerbahçe takımından teklif almak çok sevindiriciydi. Bu sınav bizim için iyi geçti.'' sözlerini kullandı.Kendisi gibi Altınordu'da yetişen ve Roma forması giyen Cengiz Ünder'in kendisini arayıp tebrik ettiğini söyleyen Barış Alıcı, ''Cengiz, çocukluk arkadaşım. Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra beni aradı, tebrik etti. Onun izinden gitmek benim için güzel bir his. Altınordu Başkanı ve hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bendeki ve oradaki tüm genç futbolcular üzerindeki etkileri çok büyük. Ben sağ kanat pozisyonunda oynuyorum. Orada biraz daha rahatım. Ama sol kanatta da oynarım. Umarım bu forma ile daha çok şans bulurum.'' dedi.