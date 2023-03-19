Barinov'dan Beşiktaş sorusuna cevap

Lokomotiv Moskova forması giyen Dmitri Barinov, ara transfer döneminde Beşiktaş'a gerçekleşmeyen transferiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Barinov'dan Beşiktaş sorusuna cevap
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19 Mart 2023 13:48
Lokomotiv Moskova'nın orta saha oyuncusu Dmitri Barinov, verdiği röportajda Beşiktaş ile ilgili gelen soruya cevap verdi.

Barinov, Beşiktaş'a gerçekleşmeyen transferi konusunda pişman olup olmadığı şeklinde gelen soru için, "Hayır. Fırsatlar vardı ama gerçekleşmeyen bu transferle ilgili düşünceleri kendimden uzaklaştırdım. Önemli bir şey değil" ifadelerini kullandı.

26 yaşındaki futbolcu, Rusya'nın dışında başka bir lige gitme isteği olup olmadığı sorusuna ise, "Tabii ki var" diye cevap verdi.

Bu sezon 21 maça çıkan Barinov, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Barinov'un Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

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