Barinov'a 'Beşiktaş'a git' önerisi

Bir süre öncegündemine gelen Lokomotiv Moskovalı orta saha oyuncusuile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.26 yaşındaki futbolcunun menajeri, siyah beyazlı takımın oyuncusuyla ilgilendiğini doğruladı. Ayrıca Barinov'un ilk hocası Alexander Tikhonov da futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etmesi gerektiğini açıkladı.Tikhonov, Sport24 kanalına yaptığı açıklamadadedi. Tikhonov ayrıcaifadelerini kullandı.Sözleşmesi 2024'te bitecek olan 1.81 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 9 milyon euro civarında.