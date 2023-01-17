Barinov'a "Beşiktaş'a git" önerisi

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki orta saha oyuncusu Dimitri Barinov'a eski hocasında Beşiktaş önerisi geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Barinov'a 'Beşiktaş'a git' önerisi
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17 Ocak 2023 12:41
Bir süre önce Beşiktaş'ın gündemine gelen Lokomotiv Moskovalı orta saha oyuncusu Dimitri Barinov ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

26 yaşındaki futbolcunun menajeri, siyah beyazlı takımın oyuncusuyla ilgilendiğini doğruladı. Ayrıca Barinov'un ilk hocası Alexander Tikhonov da futbolcunun kariyerine Türkiye'de devam etmesi gerektiğini açıkladı.

Tikhonov, Sport24 kanalına yaptığı açıklamada "Barinov, Beşiktaş'a gitmeli ve Avrupa kupalarında oynamalı. Beşiktaş'ta iyi oynayacağına eminim. Türkiye ligi artık Rus liginden daha güçlü. Güçlü bir takımda oynamak ve Avrupa kupalarında kendini kanıtlamak istiyor" dedi. Tikhonov ayrıca "Herhangi bir Rus futbolcunun Avrupa'da oynaması zor. Türkiye, Barinov gibi kaliteli Rusların Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynaması için bir fırsat" ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi 2024'te bitecek olan 1.81 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 9 milyon euro civarında.



 
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