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Barea'ya göre, Doncic ile Nowitzki'nin benzerlikleri neler?

Dallas Mavericks guardı J.J. Barea, Luka Doncic'in takımın efsane ismi Dirk Nowitzki ile benzerliklerini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks guardı J.J. Barea, Luka Doncic'in takımın efsane ismi Dirk Nowitzki ile benzerliklerini açıkladı.

2018-19 sezonu, Mavericks için meşalenin devredildiği sezondu. Mavs efsanesi Nowitzki bir veda turunun ortasındayken, Doncic takımın bir sonraki yüzü olarak iddiasını yeni yeni ortaya çıkarmaya başlamıştı.

İkisinin liderlik stilleri farklı olsa da, Barea, Dirk'ün rekabet gücünün Doncic'te olduğu kadar açık olduğunu söyledi:

"İkisinde de gördüğüm şey, rekabet gücü. Yaptıkları her şeyde. Dirk antrenmanda rekabet etmeyi severdi. Luka da antrenmandaki her şeyi kazanmayı sever. Yetenek seviyeleri de benziyor. Her gün, her seferinde sahadaki en iyi oyuncu olmak istiyorlar. Bunlar Dirk'ün genç olduğu ve en iyi zamanına girdiği özelliklerle benzeşiyor."


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