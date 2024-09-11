Bardhi, Hatayspor'u reddetti; 'Kalıyorum!'

Hatayspor'un talip olduğu Enis Bardhi, bordo-mavililerde kalıyor.
Fanatik'te yer alan habere göre Enis Bardhi'ye Süper Lig ekiplerinden Hatayspor talip oldu. Trabzonspor da Hatayspor'un teklifine sıcak bakmazken, futbolcunun da kariyerine bordo-mavili kulüpte devam etmek istediği belirtildi.
Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın bizzat görüştüğü ancak Bardhi'nin teklifi kabul etmediği yazıldı.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Enis Bardhi, Trabzonspor formasıyla 91 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.
Fanatik'te yer alan habere göre Enis Bardhi'ye Süper Lig ekiplerinden Hatayspor talip oldu. Trabzonspor da Hatayspor'un teklifine sıcak bakmazken, futbolcunun da kariyerine bordo-mavili kulüpte devam etmek istediği belirtildi.
Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın bizzat görüştüğü ancak Bardhi'nin teklifi kabul etmediği yazıldı.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Enis Bardhi, Trabzonspor formasıyla 91 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.