Bardhi, Hatayspor'u reddetti; 'Kalıyorum!'

Enis Bardhi, Hatayspor'un teklifini reddederek Trabzonspor'da kalma kararı aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bardhi, Hatayspor'u reddetti; 'Kalıyorum!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Eylül 2024 12:17
Hatayspor'un talip olduğu Enis Bardhi, bordo-mavililerde kalıyor. 

Fanatik'te yer alan habere göre Enis Bardhi'ye Süper Lig ekiplerinden Hatayspor talip oldu. Trabzonspor da Hatayspor'un teklifine sıcak bakmazken, futbolcunun da kariyerine bordo-mavili kulüpte devam etmek istediği belirtildi.

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın bizzat görüştüğü ancak Bardhi'nin teklifi kabul etmediği yazıldı.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Enis Bardhi, Trabzonspor formasıyla 91 maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 14 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery