Barcola'ya bir talip daha: Manchester City

Oynadığı oyunla birçok avrupa devinin radarına giren Olympique Lyon'un oyuncusu Bradley Barcola için yeni bir iddia ortaya atıldı.



İngiliz basınında çıkan habere göre Manchester City, PSG ve Leipzig'in ardından 20 yaşındaki Fransız yıldız Barcola için transfer yarışına girdi.



City Teknik Direktörü Guardiola'nın genç oyuncuyu takımında görmek istediği belirtilirken, İngiliz ekibinin önümüzdeki günlerde Lyon'un kapısını çalacağı belirtildi.



LYON TOK SATICI



Haberde; Fransız devi Lyon'un Barcola için gelecek teklifleri değerlendireceği ve en yüksek rakamı hangi kulüp verirse o kulüple masaya oturabileceği ifade edildi.



17 GOLE KATKI YAPTI



Barcola, geride bıraktığımız sezonda Lyon formasıyla 35 karşılaşmaya çıkarken 7 gol, 10 asistlik performans sergiledi.



20 yaşındaki yıldız oyuncu, şu sıralar Fransa U21 Milli Takımı ile U21 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ediyor. Turnuva'da 3 karşılaşmaya çıkan Barcola 2 gol kaydetti.





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