Barcelona'ya Willian'dan kötü haber

Transferin gözde isimlerinden Willian, geleceği hakkında önemli bir açıklmada bulundu.Barcelona'nın Chelsea'ye üç kez teklifte bulunduğu Willian, Brezilya basınına konuştu. Yıldız oyuncu transfer haberlerine de kısa bir yanıt verdi.Chelsea'nin yıldızı yaptığı kısa açıklamada mavi-beyazlı ekipte kalacağının sinyallerini ''Chelsea'de olmaktan ve Londra'da yaşamaktan dolayı çok mutluyum'' ifadeleriyle verdi.29 yaşındaki Brezilyalı yıldızın Chelsea ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.