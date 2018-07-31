  •  
    F.Bahçe'nin gözdesi için resmi açıklama! 'İstiyor'
  •  
    Bir FLAŞ transfer de Ankaragücü'nden geldi!
  •  
    Barça'dan Süper Lig'e bir TRANSFER daha!..
  •  
    Galatasaray'da stoper için 11 aday belirlendi
  •  
    İşte Avrupa'da BİTMESİ beklenen 29 transfer!..

Barcelona'ya Willian'dan kötü haber

Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Willian, Chelsea'de kalacağının sinyallerini verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona'ya Willian'dan kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Temmuz 2018 02:21
Transferin gözde isimlerinden Willian, geleceği hakkında önemli bir açıklmada bulundu.

Barcelona'nın Chelsea'ye üç kez teklifte bulunduğu Willian, Brezilya basınına konuştu. Yıldız oyuncu transfer haberlerine de kısa bir yanıt verdi.

Chelsea'nin yıldızı yaptığı kısa açıklamada mavi-beyazlı ekipte kalacağının sinyallerini ''Chelsea'de olmaktan ve Londra'da yaşamaktan dolayı çok mutluyum'' ifadeleriyle verdi.

29 yaşındaki Brezilyalı yıldızın Chelsea ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için