Barcelona'ya bir sakatlık şoku daha!

UMTİTİ DE SAKAT, 2 KALDI

Barcelona, Umtiti'nin ardından savunmada bir sakatlık daha yaşadı. Bordo-kırmızılı ekipte şimdi de Belçikalı savunmacısakatlandı.Katalan yetkililerin açıkladığı bilgilere göre Vermaelen, sağ baldırında yaşadığı sakatlık nedeniylesahalardan uzak kalacak.Bu sezon Barcelona formasını 3 maçta sırtına geçiren 32 yaşındaki yıldız futbolcu, gol veya asist yapma başarısı gösterememişti.Öte yandan Barcelona'nın bir diğer savunmacısı Umtiti, geçtiğimiz günlerde dizinden sakatlanmış ve uzun süre forma giyemeceği belirtilmişti. Bu şekilde Katalan ekibinin stoper hattında sadece Pique ve Lenglet kaldı.