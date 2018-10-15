Barcelona'ya bir sakatlık şoku daha!

Barcelona, Umtiti'nin ardından savunmada bir sakatlık daha yaşadı. Bordo-kırmızılı ekipte şimdi de Belçikalı savunmacı Thomas Vermaelen sakatlandı.
Katalan yetkililerin açıkladığı bilgilere göre Vermaelen, sağ baldırında yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Bu sezon Barcelona formasını 3 maçta sırtına geçiren 32 yaşındaki yıldız futbolcu, gol veya asist yapma başarısı gösterememişti.
UMTİTİ DE SAKAT, 2 KALDI
Öte yandan Barcelona'nın bir diğer savunmacısı Umtiti, geçtiğimiz günlerde dizinden sakatlanmış ve uzun süre forma giyemeceği belirtilmişti. Bu şekilde Katalan ekibinin stoper hattında sadece Pique ve Lenglet kaldı.
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Katalan yetkililerin açıkladığı bilgilere göre Vermaelen, sağ baldırında yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Bu sezon Barcelona formasını 3 maçta sırtına geçiren 32 yaşındaki yıldız futbolcu, gol veya asist yapma başarısı gösterememişti.
UMTİTİ DE SAKAT, 2 KALDI
Öte yandan Barcelona'nın bir diğer savunmacısı Umtiti, geçtiğimiz günlerde dizinden sakatlanmış ve uzun süre forma giyemeceği belirtilmişti. Bu şekilde Katalan ekibinin stoper hattında sadece Pique ve Lenglet kaldı.
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