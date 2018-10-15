  •  
    F.Bahçe için sürpriz 10 numara! Yeni kurtarıcı..
  •  
    "Lucescu giderse yine Fatih Terim gelir kesin"
  •  
    A Milli Takım'ın aslında
    Arda Turan'a ihtiyacı var
  •  
    FIFA19'da transferden kurulu en iyi kadro belli
  •  
    NBA'de yeni sezon öncesi çılgın maaşlar

Barcelona'ya bir sakatlık şoku daha!

Barcelona'nın tecrübeli savunmacısı Thomas Vermaelen, milli takımda sakatlandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona'ya bir sakatlık şoku daha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2018 16:39
Barcelona, Umtiti'nin ardından savunmada bir sakatlık daha yaşadı. Bordo-kırmızılı ekipte şimdi de Belçikalı savunmacı Thomas Vermaelen sakatlandı.

Katalan yetkililerin açıkladığı bilgilere göre Vermaelen, sağ baldırında yaşadığı sakatlık nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Bu sezon Barcelona formasını 3 maçta sırtına geçiren 32 yaşındaki yıldız futbolcu, gol veya asist yapma başarısı gösterememişti.

UMTİTİ DE SAKAT, 2 KALDI

Öte yandan Barcelona'nın bir diğer savunmacısı Umtiti, geçtiğimiz günlerde dizinden sakatlanmış ve uzun süre forma giyemeceği belirtilmişti. Bu şekilde Katalan ekibinin stoper hattında sadece Pique ve Lenglet kaldı. 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için