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Barcelona'nın yıldızına Premier Lig'den 2 dev talip

Barcelona'nın yaz transfer sezonunda Bordeaux'tan kadrosuna kattığı Malcom, Arsenal ve Tottenham'ın radarına girdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona'nın yıldızına Premier Lig'den 2 dev talip
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21 Ekim 2018 14:00
Barcelona'nın yaz transfer sezonunda Roma'nın elinden kaptığı ancak sadece 25 dakika forma şansı verdiği Malcom'a Arsenal ve Totenham talip oldu.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Arsenal ve Tottenham, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı bile.

Barcelona'nın son olarak Sevilla'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Messi'nin uzun sürmesi tahmin edilen sakatlığı sonrası Malcom'a forma şansı doğacak olsa da, bunun uzun olmayacağı ve Arjantinli yıldızın sahalara yeniden dönmesi halinde Malcom'un kadroya giremeyeceği belirtiliyor.

Malcom'a eski takımı Bordeaux'un da kiralık olarak talip olduğu ancak Brezilyalı kanat oyuncusunun geri dönmek istemediği haberin detaylarında aktarıldı.

ROMA VE BARCELONA'YI KARŞI KARŞIYA GETİRMİŞTİ

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Roma'nın transferini sosyal medya hesabında duyurduğu ancak son anda Barcelona'nın araya girmesiyle ibreyi katalan devine çeviren Malcom'un da ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

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