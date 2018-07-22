Barcelona'nın Wilian ısrarı sürüyor! Üçüncü teklif...

vetakımdan ayrılmasıyla birlikte orta saha arayışlarına devam edenısrarını sürdürüyor.Willian için Chelsea'ye ilk olarak 55 milyon euro teklif eden Barcelona, ikinci teklifini 60 milyon euro şeklinde yaptı.Üst üste iki kez olumsuz yanıt alan Barcelona, İngiliz basınında yer alan haberlere göre Willian için son teklifini yaptı.Haberde; Katalan ekibinin, Brezilyalı yıldız için 62 milyon euro önerdiği ve Chelsea'den yanıt beklediği belirtildi.Ayrıca Barcelona'nın radarında Frenkie de Jong ve Adrien Rabiot gibi isimlerin de yer aldığı vurgulandı.29 yaşındaki Brezilyalı yıldız Willian, geçtiğimiz sezon Chelsea forması ile çıktığı 55 karşılaşmada 13 gol 12 asistlik performans sergilemişti.