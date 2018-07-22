  •  
    Cengiz Ünder'e tam 40 milyon euroluk rakip!..
  •  
    G.Saray'da hesapları bozabilecek sakatlık!..
  •  
    F.Bahçe'nin önündeki yeni engel! Görüştüler...
  •  
    G.Saray'da gençleştirme planında 1. Lig'den isim
  •  
    Transferi "an meselesi" olan 20 yıldız ve rotası!..

Barcelona'nın Wilian ısrarı sürüyor! Üçüncü teklif...

Barcelona, Chelsea'nin Brezilyalı yıldızı Willian için üçüncü teklifini resmen yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Barcelona'nın Wilian ısrarı sürüyor! Üçüncü teklif...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Temmuz 2018 00:03
Andres Iniesta ve Paulinho'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte orta saha arayışlarına devam eden Barcelona, Willian ısrarını sürdürüyor.

Willian için Chelsea'ye ilk olarak 55 milyon euro teklif eden Barcelona, ikinci teklifini 60 milyon euro şeklinde yaptı.

Üst üste iki kez olumsuz yanıt alan Barcelona, İngiliz basınında yer alan haberlere göre Willian için son teklifini yaptı.

62 MİLYON EURO

Haberde; Katalan ekibinin, Brezilyalı yıldız için 62 milyon euro önerdiği ve Chelsea'den yanıt beklediği belirtildi.

Ayrıca Barcelona'nın radarında Frenkie de Jong ve Adrien Rabiot gibi isimlerin de yer aldığı vurgulandı.

29 yaşındaki Brezilyalı yıldız Willian, geçtiğimiz sezon Chelsea forması ile çıktığı 55 karşılaşmada 13 gol 12 asistlik performans sergilemişti.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için