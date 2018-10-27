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Barcelona'nın Real Madrid'e attığı en güzel 5 gol

Barcelona'nın Real Madrid ağlarına bıraktığı en güzel 5 golü zevkle izliyoruz.

Kaynak: Sporx.com
Barcelona'nın Real Madrid'e attığı en güzel 5 gol
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27 Ekim 2018 19:50
Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak dev El Clasico öncesinde Katalan ekibinin derbilerde attığı en iyi 5 gole göz atıyoruz.

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