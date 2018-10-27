Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak dev El Clasico öncesinde Katalan ekibinin derbilerde attığı en iyi 5 gole göz atıyoruz.
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Barcelona'nın Real Madrid'e attığı en güzel 5 gol
Barcelona'nın Real Madrid ağlarına bıraktığı en güzel 5 golü zevkle izliyoruz.
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27 Ekim 2018 19:50
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- 1. Başakşehir 10 6 3 1 14 4 10 21
- 2. Galatasaray 9 6 1 2 17 10 7 19
- 3. Kasımpaşa 10 6 1 3 23 16 7 19
- 4. Antalyaspor 10 5 2 3 13 15 -2 17
- 5. Trabzonspor 10 4 3 3 18 12 6 15
- 6. Beşiktaş 9 4 3 2 15 12 3 15
- 7. Göztepe 9 5 0 4 12 11 1 15
- 8. Konyaspor 10 3 4 3 15 14 1 13
- 9. Ankaragücü 9 4 1 4 9 9 0 13
- 10. Malatyaspor 9 3 3 3 11 10 1 12
- 11. Bursaspor 10 2 6 2 8 8 0 12
- 12. Alanyaspor 10 4 0 6 6 15 -9 12
- 13. Sivasspor 9 2 4 3 12 15 -3 10
- 14. Kayserispor 9 2 3 4 7 11 -4 9
- 15. Fenerbahçe 9 2 3 4 6 10 -4 9
- 16. Çaykur Rizespor 9 1 5 3 11 11 0 8
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- 18. Akhisar Bld.Spor 9 1 2 6 9 18 -9 5
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