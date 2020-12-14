Barcelona'nın kurtarıcısı: Lionel Messi!

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona, Levante'yi Lionel Messi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'nın kurtarıcısı: Lionel Messi!
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14 Aralık 2020 00:53
İspanya La Liga'nın 13. hafta karşılaşmasında Barcelona evinde Levante ile karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan mücadeleyi Barcelona 1-0 kazandı ve rahat bir nefes aldı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren gol, 76. dakikada Arjantinli süperstar Lionel Messi'den geldi.

Barcelona böylece, La Liga'da Levante'yi konuk ettiği 15 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Öte yandan Lionel Messi, La Liga'da Levante'ye rakip olduğu son dokuz maçta da skor katkısı yaptı. (13 gol ve 10 asist)

Bu sonucun ardından Barcelona evinde üst üste 3. galibiyetini aldı ve 17 puana yükseldi. 6 maç sonra yenilen Levante ise 11 puanda kaldı.

Bir sonraki maçında Barcelona evinde lider Real Sociedad ile karşılaşacakken, Levante de hafta sonunda Real Sociedad'ı ağırlayacak.



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