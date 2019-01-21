La Liga'da 20. hafta maçında Barcelona ile Leganes karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 32. dakikasında Ousmane Dembele ile öne geçen Barcelona devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Leganes karşılaşmanın 57. dakikasında Martin Braithwaite ile skora denge geldi. Lionel Messi 64. dakikada oyuna dahil oldu.
Dakikalar 71'i gösterdiğinde sahneye Luis Suarez çıktı ve Barcelona'yı tekrar öne geçirdi. Son sözü 90+2. dakikada Messi söyledi ve Barcelona, Leganes'i 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 46'ya yükseltti. Leganes ise 22 puanda kaldı.
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Mücadelenin 32. dakikasında Ousmane Dembele ile öne geçen Barcelona devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Leganes karşılaşmanın 57. dakikasında Martin Braithwaite ile skora denge geldi. Lionel Messi 64. dakikada oyuna dahil oldu.
Dakikalar 71'i gösterdiğinde sahneye Luis Suarez çıktı ve Barcelona'yı tekrar öne geçirdi. Son sözü 90+2. dakikada Messi söyledi ve Barcelona, Leganes'i 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 46'ya yükseltti. Leganes ise 22 puanda kaldı.
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