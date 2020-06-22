Barcelona'nın hocası Setien: "Herkes Real Madrid maçında olanları gördü"

La Liga devlerinden Barcelona'nın hocası Quique Setien, Real Madrid'in Sociedad'ı yendiği maçın tartışmalı pozisyonları hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler
Barcelona'nın hocası Setien: 'Herkes Real Madrid maçında olanları gördü'
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22 Haziran 2020 17:18
Barcelona Teknik Direktörü Quique Setien, Real Madrid'in Sociedad'ı mağlup ettiği maçtaki tartışmalı pozisyonlar ile ilgili konuştu.

Hakemlerin farklı kararlar vermesinin dikkat çektiğini kaydeden Setien, "Bizim kontrolümüzde olmayan şeyler var. Herkes Real Madrid maçında neler olduğunu gördü. VAR bu oyunu daha iyi hale getirmek için geldi, kullanmalısınız. Bazı pozisyonlar izleniyor, bazıları ise izlenmiyor. Sürekli bir tartışma var." dedi.

La Liga'da 30 hafta sonunda Real Madrid 65 puanla zirvede yer alırken, Barcelona'da averajla 2. sırada.



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